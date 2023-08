Triplica o número de trabalhadores do sector doméstico registados na Segurança Social

Filip Mroz - Unsplash

De acordo com dados do ministério do Trabalho a que o jornal Público teve acesso, entre o início de Maio e o final de Julho o número de novos registos aumentou mais de 194% em comparação com 2022.



Estes novos registos fazem parte do universo de 109 mil trabalhadores domésticos que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estimava que existiam em Portugal, sejam declarados ou não declarados, dos quais cerca de 106 mil são mulheres (97%).



De acordo com a lei um trabalhador doméstico é aquele que presta regularmente a outrem, actividades como cozinhar, lavar a roupa, limpar a casa, tratar de crianças ou idosos, recebendo, por isso, uma remuneração de carácter regular.