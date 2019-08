Tripulantes da Ryanair cumprem quarto dia de greve

Até ao momento, não há registo de cancelamento de voos. Esta manhã, o site da Ana-Aeroportos revelava apenas um atraso na partida de um voo para o Luxemburgo.



As restantes partidas e chegadas realizaram-se no horário previsto.



Já ontem, no terceiro dia de greve, a Transportadora Aérea Irlandesa tinha informado que 95% dos voos saíram a horas.



O Sindicato insiste que a Ryanair está a reagir de forma ilegal à paralisação e acusa a empresa de ameaçar despedir os trabalhadores em greve.



A Autoridade para as Condições do Trabalho tem estado nos Aeroportos a fiscalizar eventuais irregularidades.



Bloco de Esquerda e PCP querem que o Governo ponha fim aos serviços mínimos.



O Governo garante que está a acompanhar com especial atenção esta greve.