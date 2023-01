Tripulantes da TAP voltam à greve no final deste mês

Em causa está uma paralisação de sete dias, entre os dias 25 e 31 de janeiro. O pré-aviso de greve deve ser entregue esta terça-feira pela direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. A estrutura exige o fim do acordo de emergência na TAP, que dita os cortes salariais.