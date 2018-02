Troca automática de dados fiscais abrange mais seis territórios

Lusa27 Fev, 2018, 13:55 | Economia

Ao todo, são 98 os territórios com troca automática de dados fiscais com Portugal, a partir de quarta-feira, data da entrada em vigor da portaria do Ministério das Finanças hoje publicada em Diário da República.

"As alterações introduzidas pela presente portaria produzem efeitos no que respeita a informações reportadas aos anos de 2017", lê-se no diploma.

As novas jurisdições a acrescentar a partir de quarta-feira são Nigéria, Panamá, Qatar, Azerbaijão, Bahamas e Bahrain.

Em agosto do ano passado, o Ministério das Finanças já tinha aumentado a listagem com mais seis jurisdições, incluindo Hong Kong, Líbano, Paquistão, Singapura, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Os países excluídos da lista não trocam informação de forma automática, apenas a pedido.

No ano passado, o Governo retirou três territórios da lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada claramente mais favoráveis - Ilha de Man, Jersey e Uruguai - mas desde a entrada em vigor, a 1 de Janeiro, da Lei do Orçamento do Estado para 2018 a decisão foi revogada, sendo outra vez considerados 'offshore'.

Estas listagens possibilitam a troca de informações em matéria fiscal entre países e resulta de compromissos internacionais do Estado português para reforçar os mecanismos de natureza transfronteiriça de combate à fraude e evasão fiscais, o branqueamento de capitais e o financiamento da criminalidade organizada e do terrorismo.