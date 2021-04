Troca da origem de produtos. Jerónimo Martins multada na Polónia

A multa de 60 milhões de zlotys passada à Jerónimo Martins na Polónia, afirma o regulador UOKiK, citado pela agência Reuters, visa, frisa o president do UOKiK, Tomasz Chrostny, em comunicado.

A Jerónimo Martins fez já saber que vai recorrer da multa, exprimindo “sérias reservas” face à “qualidade” e objetividade dos dados reunidos pelo regulador polaco.



Este processo do regulador polaco contra a Jerónimo Martins foi desencadeado em maio do ano passado. Em causa estava, então, a alegada rotulagem de cenouras belgas e pepinos ucranianos como produtos da Polónia.O UOKiK assinala que foram detetadas, a partir do final de 2019, diferenças entre a origem atribuída a frutas e vegetais nas lojas e a denominação das embalagens e dos documentos no momento da chegada às lojas.Foram encontrados, ainda segundo o regulador,inspecionados.