Trocas comerciais de bens entre Portugal e Moçambique decrescem (AICEP)

Lusa29 Nov, 2018, 12:53 | Economia

Estas descidas estão em linha com a tendência de decréscimo das trocas comerciais que se regista, pelo menos, desde 2013, segundo os dados divulgados. Um conjunto de cinco grupos de produtos representam mais de dois terços do valor daquilo que Portugal exporta para Moçambique: máquinas e aparelhos, produtos químicos, pastas celulósicas e papel, produtos alimentares e metais comuns. Destes cinco, só em dois grupos houve um aumento de exportações nos primeiros noves meses de 2018 face ao mesmo período de 2017: nos produtos químicos (mais 24,6%, de 14,6 para 18,2 milhões de euros) e nos produtos alimentares (mais 9,8%, de 11,2 para 12,2 milhões de euros). Outros grupos registam incrementos percentuais expressivos, superiores a 50% de aumento de exportações no mesmo período, mas com valores de transações mais baixos: instrumentos de ótica e precisão (3,9 milhões de euros), calçado (1,3 milhões de euros) e peles e couros (500 mil euros). As importações de Portugal provenientes de Moçambique nos primeiros noves meses de 2018 concentram-se em produtos agrícolas e alimentares. As compras caíram em relação ao período homólogo de 2017: Portugal adquiriu 20,3 milhões de euros de produtos agrícolas a Moçambique, menos 16,7%, e 1,2 milhões de euros em produtos alimentares, menos 73,6%. No que respeita à balança comercial de serviços, as tabelas divulgadas pela AICEP contém dados até final de 2017 - ainda não têm informação sobre 2018. Neste caso, a exportação de serviços de Portugal para Moçambique desceu 25,2% entre 2016 e 2017, enquanto a importação cresceu 11,1%.