Troço português de novas ligações energéticas vai custar 360 milhões de euros

No debate parlamentar preparatório do próximo Conselho Europeu, António Costa foi questionado pelo PS, PSD, Chega e PAN sobre as novas ligações energéticas entre Portugal, Espanha e França, após um encontro na sexta-feira, em Alicante, entre os líderes dos três países e a presidente da Comissão Europeia sobre o assunto.

O deputado social-democrata Paulo Moniz perguntou "que compromissos foram assumidos" durante esse encontro, "que datas para inícios de projetos, que financiamentos foram considerados".

Na resposta, António Costa afirmou que o projeto que o Governo português irá apresentar para obter financiamento europeu "tem o ramal que ligará a Figueira da Foz a Celorico da Beira, de Celorico da Beira até à fronteira com a Espanha".

"Quanto ao que vai custar, são cerca de 360 milhões de euros, sendo financiáveis em 50% pelo mecanismo de facilidade europeu", anunciou.

O primeiro-ministro disse ainda que, no âmbito destas ligações energéticas, a Espanha irá apresentar um projeto para "a ligação da fronteira até Zamora, e depois o troço complementar que tem de Barcelona até Marselha".