Troleicarros voltam às ruas de Coimbra quase um ano depois de terem parado

Lusa03 Mai, 2018, 08:47 | Economia

O regresso dos veículos movidos a eletricidade (alimentados por cabos aéreos, cuja rede é composta por subestações retificadoras e por linhas aéreas) ocorrerá "até final de Maio", assegurou, em declarações à agência Lusa, o presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

As emblemáticas viaturas, que integram a rede de transportes públicos de Coimbra há sete décadas, foram retiradas da circulação em Junho de 2017, para serem reparadas, tanto a nível do motor como da carroçaria, e para trabalhos na rede de tração, recorda o responsável, que já tinha previsto em Março o mês de Maio como o período de regresso dos troleicarros.

O equipamento instalado é, em grande parte, de meados do século passado (quando não havia grandes preocupações com consumos de energia e ambientais), mas os trabalhos agora efetuados na rede de tração não dispensam uma intervenção de fundo, no sentido de a modernizar e a tornar mais eficiente.

"Estamos na fase final de preparação" dos cinco 'troleis' para voltarem a funcionar nas linhas 4 e 103 dos SMTUC, que, servindo "a zona histórica e cultural da cidade", ligam a Estação Nova, na Baixa de Coimbra, aos Olivais, na Alta, através, respetivamente, da Cruz de Celas e da Universidade (polo I, classificado Património Mundial).

"Agora é necessário incentivar a utilização dos troleicarros", designadamente junto da população mais jovem, não apenas enquanto transporte público, mas também enquanto elemento da "memória coletiva da cidade", como também eram os carros elétricos, mas que deixaram de circular em Coimbra em 1980, lamenta Jorge Alves.

Dos 12 troleicarros que os SMTUC possuem, apenas cinco reúnem "condições para circularem com segurança" e oferecendo algum conforto, sustenta o responsável, referindo que os restantes sete veículos serão "aproveitados para fornecer peças" (parte das quais já não há no mercado) para assegurar a manutenção e reparação das viaturas que se mantém em serviço, a mais recente das quais é de 2010.

Para além daquele 'trólei' de 2010 - um Trolino, modelo da marca polaca Solaris (fabricado em parceria com a divisão checa da empresa Cegelec) -, os SMTUC mantém em funcionamento quatro troleicarros da Efacec, todos do início da década de 1980, o que faz com que Coimbra seja o único centro urbano da Península Ibérica com este meio de transporte em funcionamento (a cidade espanhola de Castelló de la Plana utiliza, no seu 'metro sobre pneus', um sistema similar ao dos troleicarros).

Coimbra foi a primeira cidade portuguesa a introduzir, em 1947, os troleicarros na sua rede de transportes coletivos. Porto e Braga são os dois outros centros urbanos do País que também adotaram este meio de transporte, em 1959 e em 1963, respetivamente, mas que abandonaram em 1997 (Porto) e em 1979 (Braga).

Já em relação aos carros elétricos, Coimbra foi, em 1911, o quarto dos cinco centros urbanos do país a adotarem este meio de transporte, depois do Porto (1895), de Lisboa (1901) e de Sintra (1904) e antes de Braga (1914).

Para além dos cinco troleicarros, os SMTUC, suportados pelo município, dispõem atualmente um total de 138 autocarros.