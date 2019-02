Trump adia taxas às importações chinesas e anima as bolsas

RTP25 Fev, 2019, 11:52 / atualizado em 25 Fev, 2019, 11:59 | Economia

Em jogo estão milhares de milhões de dólares e a luta entre o produto doméstico e o importado, o que toca num primado do presidente Trump: privilegiar o que é americano e revitalizar os sectores económicos dos Estados Unidos. Trump ameaçava aumentar as taxas sobre a China entre 10 a 25 por cento, se falhasse o acordo.





Foi neste sentido que no início da sua presidência pôs uma pedra em cima do TTIP, o tratado económico entre os Estados Unidos e a Europa; foi também nesse sentido que desfez e voltou a fazer o NAFTA, acordo entre Estados Unidos, México e Canadá.





A negociação com a China promete ser mais difícil e provocar mais danos colaterais. Inicialmente marcadas para entrar em vigor a 1 de Março, as tarifas sobre as importações chinesas foram agora adiadas, depois de um fim de semana de intensas negociações.





I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de fevereiro de 2019

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de fevereiro de 2019





Trump anunciaria na rede social que ele e o presidente chines, Xi Jinping, deverão começar a trabalhar na preparação de uma “cimeira em Mar-a-Lago para concluir um acordo”.

O presidente Trump fala em “progressos substanciais” que poderão evitar uma guerra comercial da qual ninguém sairia vencedor.Ao final da noite deste domingo, Donald Trump anunciou através do Twitter que face ao “progresso nas negociações… incluindo proteção de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, agricultura, serviços, moeda”, tinha decidido adiar a implementação das taxas sobre produtos chineses, prevista para 1 de março.