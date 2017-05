Trump ainda se está a adaptar ao mundo como Presidente dos EUA - Durão Barroso

Lusa 15 Mai, 2017, 13:00 | Economia

"Se é verdade que nos temos de adaptar ao Presidente Trump, Trump está também no processo de se adaptar ao mundo", considerou Barroso, falando em Lisboa na conferência "Business of Luxury", promovida pelo Financial Times.

Num diálogo com um responsável do jornal que durou cerca de 45 minutos, Barroso abordou várias das problemáticas políticas e económicas da atualidade, abordando também em parte a sua experiência como presidente do executivo comunitário.

Ainda sobre os Estados Unidos e Donald Trump, o atual quadro do banco de investimento norte-americano Goldman Sachs considerou que "muitos dos seus anúncios na campanha" eleitoral mudaram desde a sua chegada à Casa Branca, mas há "pelo menos duas grandes preocupações": a Rússia e as trocas comerciais.

"Que tipo de relação têm Trump e Putin? Há algumas questões por responder", considerou José Manuel Durão Barroso.

Sobre o novo Presidente francês, Emmanuel Macron, Barroso considerou que este tem um "mandato claro" dado pelos franceses e "mais de 50% de hipóteses de cumprir" boa parte das suas promessas eleitorais e perspetivas de reformas políticas.