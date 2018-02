Trump apresenta plano ambicioso de investimento em infraestruturas

Lusa12 Fev, 2018, 07:45 | Economia

Segundo responsáveis da Casa Branca citados pela France Press, o orçamento do plano de investimentos, que será tornado público hoje, destina 200 mil milhões de dólares de fundos federais para a construção e requalificação de estradas, pontes e outras obras públicas como aeroportos e caminhos-de-ferro, que se encontram na sua maioria em muito mau estado de conservação.

Os restantes 1,3 milhão de milhões de dólares serão suportados pelos 51 Estados da União, referiram as mesmas fontes, que não avançam detalhes sobre os procedimentos.

Durante o discurso do Estado da União, no dia 31 de janeiro, Trump pediu a ajuda política do Congresso para a concretização do plano de investimentos, sem no entanto revelar pormenores sobre o seu financiamento.

Trump apontou o estado de "desmoronamento" de estradas, autoestradas e pontes como um dos motivos para que a economia norte-americana "não alcance o seu potencial", retomando um tema central da corrida presidencial de 2016.

Construídas na sua maior parte entre os anos 1950 e 1970, as autoestradas, estradas, pontes, ferrovias, aeroportos e outras infraestruturas estão em mau estado, "em decadência", de acordo com o presidente americano, porque não foram mantidas e modernizadas ao longo do tempo.

A Casa Branca deverá anunciar hoje a simplificação dos procedimentos de permissão de construção para reduzir a dois anos processos que atualmente chegam a durar dez. "As infraestruturas são claramente uma parte essencial do funcionamento da nossa economia, e o sucesso americano é em grande parte o resultado das infraestruturas de qualidade que temos historicamente", afirmou um funcionário da Casa Branca.