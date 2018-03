Trump impõe novas tarifas sobre importações da China

Foto: Kevin Dietsch - EPA

Os Estados Unidos vão taxar as importações chinesas para restringir o que dizem ser o roubo de tecnologia norte-americana. As medidas deverão atingir as importações de uma centena de produtos comerciais, desde o vestuário e calçado aos produtos eletrónicos.



Esta nova ofensiva protecionista acontece duas semanas depois da promulgação das taxas sobre as importações de aço e de alumínio.

As autoridades chinesas já reagiram. Em comunicado, o governo de Pequim diz que está pronto para adotar todas as medidas necessárias para responder a eventuais sanções.



Na quarta-feira, perante o Congresso, o representante do Comércio dos Estados Unidos sublinhou que o que está em causa é a defesa da propriedade intelectual dos produtos tecnológicos norte-americanos.