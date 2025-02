Trump vai impor taxas aduaneiras sobre produtos europeus

“Estão realmente a aproveitar-se de nós, temos um défice de 300 mil milhões de dólares (293 mil milhões de euros). Não levam os nossos automóveis nem os nossos produtos agrícolas, praticamente nada, e todos nós compramos, milhões de automóveis, níveis enormes de produtos agrícolas”, disse no domingo à imprensa.



A União Europeia lamentou no mesmo dia o aumento das taxas aduaneiras pelos Estados Unidos da América sobre produtos do Canadá, do México e da China, e disse que vai retaliar fortemente se for alvo de tarifas injustas.



“A UE acredita firmemente que direitos aduaneiros baixos promovem o crescimento e a estabilidade económica”, disse a Comissão Europeia em comunicado, através do qual considerou a imposição de mais tarifas pelos EUA como "nocivas para todas as partes".



Já, se o bloco europeu for também alvo dessas medidas, o executivo comunitário vai "retaliar fortemente”.



Donald Trump assinou no sábado a ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China.



França ameaça resposta firme



Já no caso da União Europeia ainda não foi tomada uma decisão, mas a preocupação é geral e a França defendeu no domingo uma “reposta mordaz” da Europa face às ameaças de novas tarifas aduaneiras pelo presidente norte-americano.



Trump admitiu que as novas tarifas podem causar sofrimento ao povo norte-americano, mas garantiu que “tudo valerá a pena” porque vai “tornar a América grande de novo”.



“Haverá sofrimento? Sim, talvez (e talvez não). Mas vamos tornar a América grande de novo, e tudo valerá a pena”, escreveu Donald Trump, em letras maiúsculas, no perfil da rede social que fundou, a Truth Social, citado pela agência de notícias France-Presse.