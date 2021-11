Tudo é Economia. Presidente da ANACOM garante tecnologia 5G em Portugal até ao final do ano

O presidente da Autoridade Nacional das Comunicações diz que poderá haver ligações de internet em 5G em Portugal ainda antes do final deste ano. No programa Tudo é Economia, João Cadete de Matos garantiu ainda que não se sentiu desautorizado pelo Governo por causa da críticas do Primeiro-Ministro à demora no processo.