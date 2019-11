Tudo é Economia. Presidente do CES diz que falta de formação é um problema grave

Correia de Campos acredita que haverá acordo para a subida do salário mínimo, e que fixar metas até ao final da legislatura é vantajoso para todas as confederações. Em entrevista ao programa Tudo é Economia, da RTP3, o presidente do Conselho Económico e Social defende ainda que o principal problema das relações laborais em Portugal é a falta de formação dos trabalhadores.