Tudo é Economia. Turismo do Algarve estima perdas de 320 milhões de euros na primeira metade do ano

O Presidente da Região de Turismo do Algarve estima uma perda de 230 milhões de euros na região, na primeira metade do ano, devido à pandemia. Em entrevista à RTP, João Fernandes admite estar preocupado com a sobrevivência das empresas, sobretudo no fim da época alta.