Tuk Boleias transportou mais de 100 mil pessoas no Hospital de Matosinhos desde 2015

"É uma pequena medida que faz uma grande diferença na vida de muitas pessoas, sobretudo das mais idosas e com menos saúde", disse José Pedro Rodrigues.

O Tuk Boleias tem seis lugares e é um projeto da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, e do Hospital Pedro Hispano, que arrancou a 23 de novembro de 2015 de forma experimental, tendo depois sido prolongado até então, com o objetivo de resolver queixas diárias de utentes que têm dificuldades em fazer a pé a subida íngreme da rampa de acesso à unidade de saúde.

O custo de funcionamento é de 28.750 euros anuais, investimento assegurado e dividido, de forma igual, entre a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) e a autarquia.

Realçando o "importante" serviço que o Tuk Boleias tem prestado à comunidade, o vereador da CDU frisou que este faz "a diferença" na vida das pessoas.

Durante quase 20 anos, os utentes desta unidade de saúde tiveram de passar pelo "martírio" de subir a "íngreme" entrada do hospital em condições muito debilitadas, na sua grande maioria, sublinhou.

José Pedro Rodrigues, que também assume o pelouro da Proteção Civil, realçou ainda a postura "humana e solidária" do motorista do veículo que, diariamente, "também faz a diferença na vida de quem tem de frequentar este local".

O Tuk Boleias começou por ser provisório até existir uma solução definitiva.