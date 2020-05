Túnel do Marão com menos 70% de tráfego em abril

Fonte da IP disse hoje à agência Lusa que as restrições à circulação determinadas no âmbito do estado de emergência, que vigorou entre 19 de março e 02 de maio, se refletiu "fortemente nos registos de tráfego dos últimos dois meses".

Em março, segundo a empresa, verificou-se uma quebra no tráfego superior a 30% face aos números do ano passado, sendo que, em abril, esta redução, por comparação com o período homólogo de 2019, se aproximou dos 70%.

A IP referiu que esta forte redução foi essencialmente do tráfego de ligeiros.

De acordo com a IP, relativamente à receita das portagens, nos primeiros quatro meses deste ano registou-se um total de cerca 2,8 milhões de euros de receita, um valor que representa uma quebra de 10% face ao obtido no período homólogo de 2019.

A empresa especificou que o impacto desta situação não foi visível na receita alcançada em março, mas provocou uma quebra superior a 50% no mês de abril, por comparação com o mesmo mês de 2019.

Em abril de 2019 o total da receita foi de 748 mil euros e, em abril deste ano, desceu para 357 mil euros.

A Autoestrada do Marão concluiu o prolongamento da Autoestrada 4 (A4) de Amarante a Vila Real, inclui um túnel rodoviário de quase seis quilómetros e foi inaugurada a 07 de maio de 2016, depois de sete anos de obra, três paragens nos trabalhos e do resgate pelo Estado.

Portugal encontra-se em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, o país contabiliza hoje 1.089 mortos associados à covid-19 em 26.182 casos confirmados de infeção.