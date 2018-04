Turismo continua em crescimento

RTP13 Abr, 2018, 11:43 | Economia

Mais 6,5% de hóspedes e mais 6,2% de dormidas em fevereiro de 2018, comparando com o mesmo mês do ano passado. São mais 3,7% do que em janeiro quanto a hóspedes e mais 4,9% de dormidas. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, revelados esta sexta-feira.



O turismo continua assim em crescimento, sendo que os proveitos totais aumentaram 11,6%, apesar de registar uma ligeira desaceleração face a janeiro (+12,1% em janeiro). Foram, no total, 152,7 milhões de euros.



As dormidas do mercado interno, que é como quem diz dos portugueses, aumentou 7,6%, mais do que o registado em janeiro (+5,6%). No que toca a estrangeiros, as dormidas aumentaram 5,6%. Entre os visitantes, destaque para aumentos expressivos de visitantes norte-americanos e suecos (+30,4% em ambos), brasileiro (+28,6%) e italiano (+21,3%). Todas as regiões do país registaram aumentos no número de dormidas.