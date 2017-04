Turismo de Portugal atribuiu 6 licenças de jogo online em dois anos

Lusa 28 Abr, 2017, 12:11 | Economia

O Governo aprovou o regime jurídico dos jogos e apostas `online` em 29 de abril de 2015, assinalando-se este sábado os dois anos do regulamento que passou a permitir a atividade do jogo `online` em território português.

Fonte do Turismo de Portugal indicou à Lusa que, até à data, foram apresentadas 19 candidaturas e que, "por regra, cada candidatura tem mais do que um pedido de licença", acrescentando que "há pedidos para todas as categorias de jogos e apostas reguladas na lei".

Quanto a licenças, foram emitidas seis: duas para apostas desportivas à cota e quatro para jogos de fortuna ou azar, de acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

O regulamento em vigor aplica-se a três categorias de jogos e apostas `online` - apostas desportivas à cota; apostas hípicas, mútuas e à cota; jogos de fortuna ou azar - o que quer dizer que, apesar de haver pedidos de licenciamento para todas as categorias previstas, não foi licenciado nenhum operador de apostas hípicas.

Questionado sobre estes resultados, o Turismo de Portugal disse que "aquando da regulação do jogo `online` não havia qualquer expectativa quanto ao número de licenças que pudessem vir a ser atribuídas".

Por isso, considera que o número de licenças emitidas "é adequado", mas admite que "o mercado revela ter capacidade para absorver mais licenças".

A mesma fonte disse que "todo o regime está em reavaliação desde a data de emissão da primeira licença [em maio de 2016] e durante o período de dois anos", estando por isso "a avaliar o mercado regulado, a situação dos operadores licenciados e os resultados da implementação do regime aprovado" e "oportunamente apresentará as conclusões dessa avaliação e as propostas que considere adequadas".

O regulamento prevê dois tipos de tributação: no caso dos jogos de fortuna ou azar e das apostas hípicas mútuas, o imposto especial do jogo `online` "incide sobre a receita bruta da entidade exploradora" a uma taxa de 15% ou 30% e, nas apostas desportivas à cota, "incide sobre as receitas resultantes do montante das apostas efetuadas" a uma taxa de 8% ou 16%.

Entre janeiro e março, a parte do imposto sobre o jogo `online` que reverte para a Segurança Social rendeu cerca 1,3 milhões de euros, quase metade do que se prevê arrecadar durante todo o ano (três milhões de euros), segundo a execução orçamental da Segurança Social.