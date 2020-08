Turismo de Portugal reforça linha de apoio às microempresas para 90 ME

Em comunicado, o Turismo de Portugal, esclarece que a medida destina-se a apoiar as microempresas do setor, "numa altura em que muitas delas reiniciam a sua atividade, sendo necessário um esforço financeiro para assegurar que esse reinício seja adequado e sustentável".

A autoridade turística nacional refere também que o reforço desta linha de crédito vai permitir alargar o seu âmbito a outras atividades económicas com relevo para o turismo, bem como intensificar o seu auxílio, "mediante a previsão de conversão de uma parte do financiamento em incentivo não reembolsável, associada ao objetivo de manutenção do emprego".

A entidade lembra que no espaço de pouco mais de dois meses, mais de 5.000 empresas que recorreram a esta linha de apoio viram as suas candidaturas aprovadas, com um financiamento associado de cerca de 40 milhões de euros, das quais mais de 90% já receberam a totalidade do apoio.

Em março, o Turismo de Portugal lançou um conjunto de medidas para minimizar o impacto da redução da procura na atividade turística devido à covid-19, incluindo uma linha de apoio financeiro de 60 milhões de euros para microempresas.

"Uma linha de apoio financeiro para microempresas, reforço das equipas de apoio às empresas, serviço de consultoria `online` e suspensão dos reembolsos no âmbito dos apoios concedidos pelo Turismo de Portugal com recurso a verbas próprias, são algumas das primeiras medidas de apoio ao setor que o Turismo de Portugal está a implementar para minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na atividade turística", indicava, na altura.

A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo abriu com uma dotação inicial de 60 milhões de euros, dirigindo-se a empresas ou empresários em nome individual, com menos de 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda os dois milhões de euros.

O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existentes na empresa em fevereiro deste ano, multiplicando por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três mês, até ao montante máximo de 20 mil euros por cada empresa.

Conforme explicou o Turismo de Portugal, na ocasião do lançamento da medida de auxílio, este apoio não vence juros e é reembolsado em três anos, incluindo um período de carência de um ano.

O Turismo de Portugal está integrado no Ministério da Economia e é responsável pela promoção e valorização da atividade turística.