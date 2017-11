Turismo de Portugal vai dar incentivos à realização de congressos nas zonas afetadas pelos incêndios

Lusa23 Nov, 2017, 18:17 | Economia

À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será aplicado em função do número de participantes do evento.

"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um incentivo financeiro em função do número de participantes".

O programa já foi aprovado, adiantou, mas ainda não foi publicado.

Também hoje, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse que a associação criou e custeou um `site` sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.

Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, Pedro Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".

"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso `destino preferido` [`recomendado` pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.

Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na "reconstrução do destino".

"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de solidariedade e ajuda, todos sabemos que uma espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.

Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à disposição do turismo do centro, o site `O Centro das atenções`, que será colocado online a todo o momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os agentes do setor da região após "a primeira tragédia".

O responsável garantiu ainda que o `site` estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".

"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do país", reforçou.

As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.