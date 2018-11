Turismo deve "fazer bem e de novo, a cada dia e em cada ano", diz PR

Lusa15 Nov, 2018, 12:29 | Economia

Na sessão de abertura do 30.º congresso da Associação de Hotelaria de Portugal, Luís Ferreira Lopes, assessor económico para a área das empresas e inovação da Presidência da República, leu uma mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, na qual afirmou que o Turismo deve "fazer bem e de novo".

"Para se fidelizar e atrair pessoas que querem descobrir-nos. Saibamos nós ter agora a abertura mental de aceitar a descoberta do outro e oferecer o que de melhor temos: o espírito universalista, multicultural e a generosidade do sorriso aberto e confiante dos portugueses", segundo a mesma mensagem.

Marcelo Rebelou de Sousa afirmou a importância de "investir e inovar nesta indústria, apostar em segmentos e nichos que permitem subir na cadeia de valor", sublinhando, porém, ser "crucial não perder a autenticidade da cultura e património", assim como garantir uma "oferta de qualidade e diversificação de produtos e serviços".

As reflexões deste encontro de dois dias no Pavilhão Carlos Lopes também deverão levar em conta a "coesão territorial e social e a urgência da reinvenção das diversas regiões do país e rotas turísticas".

"O apelo à reinvenção que lancei na mensagem de ano novo tinha presente as memórias do flagelo dos incêndios de 2017, mas esse apelo mantém-se atual na sua essência e de forma transversal para a economia, política e sociedade, em geral", adiantou o Chefe de Estado, através do seu assessor.

O congresso da Associação de Hotelaria de Portugal junta em Lisboa até sexta-feira 500 participantes.