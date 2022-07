Turismo do Algarve procura recursos humanos em Marrocos e Cabo Verde

Segundo a Região de Turismo do Algarve (RTA), a viagem a Marrocos já está a decorrer e termina no sábado, seguindo-se a visita de intercâmbio a Cabo Verde, entre terça-feira e dia 15 de julho.

Estas visitas pretendem "promover a boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à contratação de recursos humanos para o setor do turismo no Algarve".

O Turismo do Algarve, que está associado à Organização Internacional para as Migrações (OIM Portugal) neste projeto, sublinhou que a iniciativa tem "como principal objetivo o desenvolvimento de programas de migração laboral" para poder "responder rapidamente à procura de mão-de-obra qualificada para setores onde existe uma maior carência (turismo e agricultura)".

Desta forma, asseguram-se "as necessidades dos empregadores e a criação de caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros", sublinhou o organismo regional num comunicado.

"A falta de mão-de-obra é, atualmente, a principal dificuldade do turismo algarvio e, com estas ações com a chancela da OIM Portugal, esperamos abrir as portas para mitigar diferentes problemas ao nível do recrutamento", afirmou o presidente da RTA, João Fernandes, citado no comunicado.

A mesma fonte argumentou que este trabalho garante a "regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas oportunidades para trabalhadores migrantes e que certifiquem o respeito pelos direitos humanos".

Além disso, mitiga "o risco de exploração laboral e a exposição a riscos de tráfico humano", acrescentou.

A RTA adiantou que vai "assumir um papel fulcral na colaboração em áreas como o acompanhamento da implementação do projeto", a "definição de estratégias de trabalho no Algarve, em conjunto com associações setoriais do turismo e atores locais" ou a "identificação e facilitação de contactos de empresários/empregadores interessados em participar no projeto".

Serão ainda identificadas, assinalou, as "principais necessidades de mão-de-obra e constrangimentos do setor turístico no recrutamento de migrantes".

"A visita a Marrocos e Cabo Verde ocorre na sequência de uma sessão de informação já realizada no início do ano no âmbito do projeto `Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal`, cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI) da União Europeia", acrescentou a RTA.

O Turismo do Algarve indicou ainda que colaboram no projeto o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), a Associação dos Horticultores, Floricultores e Horticultores dos Municípios de Odemira e Aljezur (AHSA) e empresas do setor da agricultura.