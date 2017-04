Turismo do Centro destaca excelência das zonas balneares da região

Lusa 28 Abr, 2017, 22:21 | Economia

No total, 70 das 320 praias nacionais (fluviais e marítimas) distinguidas com Bandeira Azul 2017 pertencem ao Turismo Centro de Portugal, que acolhe dois terços das praias fluviais contempladas com o galardão ambiental.

O destaque na região vai, no entanto, para uma zona balnear marítima, a Praia de Mira, que conquistou a primeira Bandeira Azul em 1987, ano em que foi criado o galardão ambiental da Fundação para a Educação Ambiental.

"O Centro de Portugal voltou a ser reconhecido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) como uma região de turismo de excelência também em zonas balneares", resume a Entidade Regional de Turismo Centro, liderada por Pedro Machado.

O presidente da Câmara de Mira, pelo seu lado, manifesta orgulho pela obtenção do galardão, prometendo que a Praia de Mira estará "à altura" da distinção.

"Temos muito orgulho numa praia que é uma referência mundial, por ser a única com Bandeira Azul há 31 anos consecutivos", disse à Lusa o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, lembrando que o Poço da Cruz, a outra praia do concelho, foi também hoje contemplada pelo décimo primeiro ano consecutivo com o galardão.

Segundo os critérios definidos pelo programa Bandeira Azul - Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão Ambiental e Equipamentos; Segurança e Serviços - foram as seguintes as zonas balneares pertencentes à região de Turismo Centro de Portugal distinguidas com Bandeira Azul-2017:

Agroal, Aldeia do Mato, Alvôco das Várzeas, Areão, Areia Branca, Areia Sul, Azul, Baleal Norte, Baleal Sul, Barra, Bico, Bogueira, Bostelim, Buarcos, Canaveias, Carvoeiro-Mação, Centro (Santa Cruz), Consolação, Cortegaça, Costa Nova, Cova da Alfarroba, Cova Gala, Furadouro, Esmoriz, Figueira da Foz-Relógio, Física (Santa Cruz).

Formosa, Foz do Arelho-Lagoa, Gambôa, Lapa dos Dinheiros, Leirosa, Loriga, Medão-Supertubos, Mira, Mirante (Santa Cruz), Monte Branco, Navio, Nazaré, Osso da Baleia, Palheiros e Zorro, Paredes de Vitória, Pedrogão-Centro, Peneda, Pessegueiro, Piódão, Pisão (Santa Cruz), Poço da Cruz, Porto Dinheiro, Porto Novo, Praia de Pampilhosa da Serra também foram contempladas.

O galardão foi ainda para a Praia do Mar, Quiaios, Quinta do Barco, Reconquinho, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Rita Norte, Santa Rita Sul, São Bernardino, São Jacinto, São Martinho do Porto, São Pedro da Maceda, Secarias-Peneda Cascalheira, Senhora da Graça, Tocha, Torrão do Lameiro/Marreta, Torreira, Vagueira, Valhelhas e Vimeiro.