Turismo do Centro elogia novo modelo de descontos nas portagens do Interior

"A Turismo Centro de Portugal (TCP) recebeu com agrado as propostas anunciadas hoje pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que têm como objetivo atrair pessoas e empresas para o interior do país", refere a entidade regional.

A entidade presidida por Pedro Machado elogia, sobretudo, a proposta que prevê descontos nas portagens para quem visitar o interior do país aos fins de semana, que irão beneficiar os utilizadores frequentes.

"Saúdo esta iniciativa do Governo, e da ministra Ana Abrunhosa em particular, que demonstra ser uma profunda conhecedora dos territórios do Interior e dos problemas específicos com que se deparam estas populações", refere Pedro Machado.

O líder da TCP aproveita para pedir ajuda à ministra para resolver "outras questões rodoviárias que estão por cumprir e que são vitais para a mobilidade nos territórios do interior", nomeadamente a implantação do IC6 ou a modernização da linha da Beira Alta.

Mesmo sem conhecer ainda os valores dos descontos, Pedro Machado refere que o novo modelo pode ser decisivo para aumentar a "competitividade e a atratividade" do território.

"Há muito que defendemos que o valor elevado das portagens é um elemento dissuasor, que afasta os turistas interessados em descobrir o Interior do país e que veio agravar os problemas dos territórios de baixa densidade, constituindo um obstáculo ao desenvolvimento", acrescenta.

A Entidade Regional elogiou ainda o anúncio de apoios financeiros para quem trabalha no interior, através de redes de apoio locais e regionais e da divulgação de incentivos dos municípios às empresas e às famílias que se queiram fixar nestes territórios.

"Uma taxa especial de IRC para as pequenas e médias empresas do Interior é outra das medidas propostas", conclui a TCP.