Turismo do Porto e Norte lança filmes promocionais para região "não ser esquecida"

Com a duração de 15 minutos, os filmes vão ser exibidos nos voos de longo curso da TAP, na Comboios de Portugal (CP) e na Rede Nacional de Expressos, assim como nas delegações internacionais do Turismo de Portugal, contou Luís Pedro Martins aos jornalistas, na apresentação desta campanha multimédia que decorreu no Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Estes vídeos vão estar disponíveis em português, inglês, castelhano, francês, alemão, italiano e neerlandês, sublinhou.

Com o objetivo de promover os vários produtos do Porto e Norte, nomeadamente do Minho, Trás-os-Montes e Douro, os filmes vão incidir nos temas da natureza, património, enogastronomia ou saúde e bem-estar, vincou.

"Estamos numa fase em que quem não aparece é esquecido e nós não queremos ser esquecidos, queremos manter a nossa notoriedade. Por isso, estamos constantemente a fazer apelos aos nossos turistas, neste caso, internacionais", afirmou.

Esta campanha destina-se a diferentes tipos de público dado a "grande diversidade de produtos turísticos" existentes na região, considerou.

Sobre perspetivas para o verão, Luís Pedro Martins acredita que, à semelhança de 2020, a região vai ter uma "grande presença" de turistas nacionais.

"Em 2020 fomos a região com maior número de hóspedes. Acreditamos que vamos repetir novamente, mas também aqui com a chegada de alguns mercados importantes para a região como Espanha e França", salientou.