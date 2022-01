Turismo em alta. Hóspedes e dormidas triplicaram no ano passado

Os números de hóspedes e de dormidas em Portugal triplicaram no ano passado quando comparado com 2020. Os números divulgados pelo INE mostram, no entanto, que ainda não se recuperaram os níveis anteriores à pandemia. Os turistas estrangeiros lideraram a recuperação no turismo com os alemães no topo.