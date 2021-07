Turismo em Lisboa cai 71,5% com 619.200 dormidas entre janeiro e maio

"No conjunto dos primeiros cinco meses de 2021, Lisboa registou 619.200 dormidas (12,9% do total), que se traduziram numa diminuição de 71,5%", concluiu o relatório do INE sobre a atividade turística, relativo a maio deste ano.

Entre janeiro e maio, as dormidas de residentes em Lisboa recuaram 29,5% e as de não residentes (peso de 50,4%) diminuíram 82,0%.

A capital do país concentrou 18,7% do total das dormidas de não residentes nos primeiros cinco meses do ano.

No mesmo sentido, as dormidas no município do Funchal (6,3% do total) diminuíram 69,8% entre janeiro e maio (+17,2% nos residentes e -79,1% nos não residentes) e em Albufeira (5,2% do total) as dormidas diminuíram 66,8% (-4,8% nos residentes e -79,3% nos não residentes).

Em maio, o Algarve concentrou 24,7% das dormidas, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (20,1%), o Norte (19,7%) e o Centro (15,0%).

No conjunto dos primeiros cinco meses do ano, as regiões que apresentaram menores diminuições no número de dormidas foram o Alentejo (-0,4%), a Região Autónoma dos Açores (-16,4%), o Centro (-26,8%) e o Norte (-39,3%), enquanto as restantes regiões registaram decréscimos superiores a 50%.

No conjunto dos primeiros cinco meses do ano, em termos de dormidas de residentes, registaram-se aumentos na Madeira (+23,6%), Alentejo (+16,9%), Açores (+13,9%) e Algarve (+8,9%).

Naquele período, todas as regiões apresentaram decréscimos expressivos no número de dormidas de não residentes, com as menores reduções a registarem-se no Alentejo (-42,2%), enquanto as restantes regiões apresentaram diminuições superiores a 60%.

Quanto à taxa líquida de ocupação-cama, registou-se um aumento de 12,5 pontos percentuais, em maio, nos estabelecimentos de alojamento turístico (20,9%), depois de ter aumentado 6,5 pontos em abril.

No entanto, em maio de 2019, a taxa líquida de ocupação-cama tinha sido de 50,1%.

No mês em análise, as taxas de ocupação mais elevadas registaram-se no Alentejo (25,5%), Madeira (23,8%) e Açores (22,8%), sendo que os maiores crescimentos neste indicador registaram-se nos Açores (+20,2 pontos percentuais), Alentejo (+14,2), Algarve (+13,5) e Centro (+13,1).