As receitas do Turismo em Portugal registaram um recorde em agosto de 878 milhões de euros.

É o valor mensal mais elevado de sempre representa uma subida de 37,6 por cento face às receitas totais conseguidos no mesmo mês em 2019, ou seja antes da pandemia.



Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e mostram que, a ajudar a estes resultados, está o aumento generalizado dos preços em todas as regiões.



As receitas das dormidas chegaram a um valor máximo de quase 710 milhões de euros.