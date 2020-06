Turismo. Governo prevê recuperar 40% das rotas de voo do mesmo período de 2019

O governo prevê recuperar já em Julho 40% das rotas de voo em relação ao mesmo período do ano passado.

Uma estimativa da Secretária de Estado do Turismo numa audição no parlamento no âmbito do debate do orçamento suplementar. A governante revelou ainda que, em 2019, 70% das dormidas foram de turistas estrangeiros.