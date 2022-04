Turismo mantém aceleração em março com mais de 460% de hóspedes e 540% dormidas

Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "setor do alojamento turístico registou 1,6 milhões de hóspedes e 4,0 milhões de dormidas em março de 2022, correspondendo a aumentos2 de 464,1% e 543,2%, respetivamente".

O crescimento registado no mês de março superou, assim, o que tinha já sido observado em fevereiro, mês em que se verificaram subidas de 503,8% nos hóspedes e de 523,5% nas dormidas.

No entanto, os valores foram ainda inferiores aos observados em março de 2019, quando ainda não havia medidas restritivas em Portugal devido à pandemia, com reduções de 15,3% nos hóspedes e 12,7% nas dormidas.

No mês em análise, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e os mercados externos com 2,7 milhões, observou a entidade estatística.

Face a março de 2019, "observaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-3,6%), quer nas de não residentes (-16,5%)".

De acordo com o INE, em março, 31,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (que compara com 36,7% em fevereiro e 60,4% em março de 2021).