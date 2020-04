Turismo na Europa pode cair para menos de metade

A Comissão Europeia prevê que o volume de negócios no setor do turismo pode cair mais de metade este ano. Este é um dos mais importantes setores da economia do continente e, para o reativar, Bruxelas quer retomar as viagens aéreas o mais depressa possível, como constatou o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.