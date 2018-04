Turismo na Região Centro com mais dormidas e mais receitas em fevereiro

Lusa13 Abr, 2018, 16:18 | Economia

Os números publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, relativos a fevereiro, mostram uma subida significativa da procura turística da região, acima da média nacional.

No mês mais curto do ano, o destaque foi para os proveitos da atividade hoteleira, que, entre os dois períodos em análise, passaram de 11,91 milhões de euros para 14,09 milhões (mais 18,31%).

"São mais dois milhões de euros que as unidades hoteleiras do Centro de Portugal ganharam no mês mais curto do ano. Por outro lado, o rendimento médio por quarto disponível registou também um assinalável crescimento, de 15,9 euros para 17,8 euros: mais 1,90 euros", destaca a Entidade Regional Turismo Centro, num primeiro comentário aos dados preliminares do INE.

Os números indicam que, em fevereiro de 2018, o total de dormidas na região Centro cresceu 8,54% (acima de uma média nacional de 6,19%.), em comparação com fevereiro de 2017.

As dormidas dos turistas nacionais subiram 6,50% na comparação entre os dois meses, de 177.168 para 188.682.

Merece destaque o crescimento nas dormidas de turistas estrangeiros, que aumentaram 12,92%, de 82.298 em fevereiro de 2017 para 92.931 no mesmo mês de 2018.

"Sinal de que o Centro de Portugal continua a observar um aumento consolidado de procura por parte de visitantes de fora do país, numa tendência imparável que ganhou particular relevância no último ano", refere a Entidade Regional.