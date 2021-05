Turismo pode crescer 10% mas fica muito abaixo de 2019

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, adianta que já se está a sentir uma retoma.O verão deve ser melhor do que o do ano passado, embora 30 por cento abaixo de 2019.O presidente da Confederação do Turismo de Portugal considera ainda urgente a implementação do plano para a revitalização do turismo apresentado na semana passada pelo Governo.Francisco Calheiros espera que em junho o plano já esteja a produzir efeitos.Pode ouvir na integra o programa Conversa Capital, uma parceria Antena 1 e Jornal de Negócios, depois das notícias da uma da tarde.