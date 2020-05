Turismo registou quebra de receitas acima dos 40% em março. Retoma depende do controlo da pandemia

O presidente do Turismo de Portugal não faz projeções quantitativas da recuperação do sector no curto prazo. Sublinha que tudo vai depender da reabertura das fronteiras e do regresso à atividade das transportadoras aéreas.



O presidente do Turismo de Portugal revela ainda que já foram atribuídos mais de sete mil selos a empresas turísticas nacionais, que se comprometem a cumprir regras sanitárias para segurança dos clientes.



O Turismo de Portugal tem a expectativa de que os portugueses façam férias, este ano, dentro do território, para ajudar a revitalizar este sector que é um dos pilares da economia nacional.