Turismo tem ainda muito para dar, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro falava na inauguração do novo terminal de cruzeiros, em Lisboa. Deu como exemplo Leixões, que no primeiro semestre deste ano aumentou em 50% o número de passageiros de cruzeiros, na sequência da construção do novo porto.



Costa lembrou a posição geográfica de Portugal para defender a aposta no turismo de cruzeiros. Na última década, a nível mundial, este tipo de turismo teve um aumento de 62%, representando atualmente em Portugal uma pequena percentagem do turismo.



O chefe do executivo elogiou ainda o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que vai implementar um sistema de ter inspetores embarcados nos cruzeiros para que os passageiros tenham já as burocracias tratadas quando o cruzeiro chegar ao porto de Lisboa.

Acordos políticos alargados para grandes obras

O primeiro-ministro deu como exemplo o novo terminal de cruzeiros de Lisboa para dizer que são necessários acordos políticos alargados para a concretização de grandes infraestruturas necessárias ao país.



O projeto de Carrilho da Graça foi inaugurado esta sexta-feira.Em entrevista à Antena 1, a ministra do Mar espera que este novo ternminal de cruzeiros traga muito mais turistas à cidade, batendo novos recordes no turismo em Lisboa.