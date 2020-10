Turismo vai ensinar operadores a beneficiarem do aumento da procura no interior

O objetivo, segundo um comunicado do TP, passa por "preparar empreendedores para o interior de Portugal, que saibam aproveitar o aumento de procura turística que estes territórios registaram no último verão, na sequência da pandemia da covid-19".

Trata-se do programa Green Up, promovido em parceria com a empresa de consultoria e apoio ao empreendedorismo Territórios Criativos, dirigido a escolas de Hotelaria e Turismo de todo o país, para ensinar a valorizar os produtos e os serviços endógenos, a sustentabilidade dos territórios e a promover a economia circular.

"O interior de Portugal tem revelado um conjunto de regiões quase imune à covid-19, o que aumentou a sua competitividade enquanto território e lhe valeu uma primavera e um verão com uma procura histórica em termos de turismo e de restauração", salienta Luís Matos Martins, diretor executivo da Territórios Criativos.

Para o responsável, "esta mais-valia sanitária tem de ser posta ao serviço da fixação de pessoas nos seus territórios de origem e da aceleração da economia local, criando novas oportunidades no setor do turismo: que é exatamente isso que o Green Up irá promover e desenvolver".

"O aumento de procura turística no interior só será bem aproveitado por novos empreendedores se os investimentos potenciarem os produtos e os serviços locais, ou seja: se qualificarem a oferta turística adaptando-a à identidade de cada território", sublinhou.

Segundo Luís Matos Martins, "isso implica lógicas de economia circular e de sustentabilidade, seguindo os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas, pois só com essas lógicas se conseguirá qualificar uma oferta turística que seja competitiva e sustentável nos tempos em que vivemos".

O Green Up é apresentado no sábado na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre, a partir das 11:00, e, entre 02 e 30 de novembro, irá circular por mais 11 escolas de Hotelaria e Turismo para selecionar 70 empreendedores.

Para as equipas que se formarem segue-se um "campo de treino" em Alvaiázere, no distrito de Leiria, entre 10 e 11 de dezembro, constituído por dois dias intensivos de aconselhamento e formação.

Depois, até meados de janeiro, as equipas serão acompanhadas e apoiadas na construção de 35 projetos de investimento, dos quais serão selecionados um grupo de finalistas.

Os vencedores serão apurados em Coruche, a 07 de fevereiro, na Grande Final.

Segundo o TP, Portalegre, Alvaiázere e Coruche integram as principais etapas do programa Green Up por serem municípios com estratégias exemplares de promoção de produtos endógenos.

"O Museu das Tapeçarias de Portalegre, o Festival Gastronómico do Chícharo, em Alvaiázere, ou o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, são exemplos de qualificação e sustentabilidade da oferta turística", realça o comunicado.