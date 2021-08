Turistas franceses ultrapassam britânicos em gastos feitos em Portugal

Os dados do ano passado apontam para um valor a rondar os 1.500 milhões de euros.



No primeiro semestre deste ano, os franceses também lideraram a lista dos estrangeiros que mais visitaram Portugal bem à frente dos britânicos, alemães e espanhóis.



Esta alteração na lista dos principais visitantes foi provocada pelas restrições impostas na circulação por causa da pandemia.

.

Em Junho deste ano registou-se uma quebra de 72% nas dormidas de estrangeiros quando se compara com junho de 2019.



Este foi o mês em que o Reino Unido retirou Portugal da lista "verde" de destinos seguros para viajar, tendo apenas voltado em Julho, para os vacinados..



Com o aumento gradual da vacinação e levantamento das medidas, espera-se agora a chegada de mais turistas nomeadamente dos Estados Unidos .