Turquia prolonga missão no Mediterrâneo Oriental contestada pela Grécia

"As atividades sísmicas [...] vão decorrer de 27 de agosto a 01 de setembro", anunciou a Marinha turca num aviso marítimo, designado Navtex.

A missão de prospeção de hidrocarbonetos do navio, escoltado por navios de guerra turcos, foi iniciada a 10 de agosto.

A Grécia contestou a missão, alegando que o navio está na plataforma continental grega, numa zona em que Atenas tem direitos exclusivos sobre eventuais jazidas submarinas de gás e petróleo, e enviou navios de guerra para seguir os movimentos da flotilha turca.

Os dois países têm uma disputa antiga em relação à delimitação das fronteiras marítimas, que se agravou com a recente descoberta de importantes jazidas de gás em zonas disputadas.

"Vamos continuar estas atividades tanto tempo quanto for necessário. Não há uma data-limite", disse hoje o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, numa entrevista à agência estatal turca Anadolu.

A Turquia emitiu anteriormente um outro aviso marítimo de que vai realizar exercícios com fogo real a 01 e 02 de setembro ao largo de Iskenderun, na sua costa sul, a nordeste de Chipre.

Apesar dos apelos para uma redução da tensão, o Mediterrâneo Oriental é atualmente palco de exercícios militares de navios turcos e norte-americanos, por um lado, e gregos, cipriotas, franceses e italianos, por outro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, que tem desenvolvido esforços de mediação, exortou hoje Grécia e Turquia a pararem as manobras militares no Mediterrâneo Oriental e a privilegiarem o diálogo, defendendo que o seu diferendo não se resolve com navios de guerra.

"Necessitamos de uma solução diplomática para este conflito. Ninguém o quer resolver com navios de guerra no Mediterrâneo Oriental", declarou Heiko Maas, que hoje `acolhe`, em Berlim, uma reunião informal de chefes de diplomacia da União Europeia, em parte dominada por este `dossier`.

O pré-requisito para que as partes dialoguem com vista a ultrapassar "uma situação que permanece muito difícil", é "que as manobras [militares] que estão em curso no Mediterrâneo Oriental parem", defendeu o chefe da diplomacia alemã, cujo país exerce este semestre a presidência rotativa da UE.