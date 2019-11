`Uber dos helicópteros` e candeeiros de rua que purificam o ar entre as milhares de `startups`

Ao longo de um périplo pelos quatro pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL) são várias as microempresas que tentam captar a atenção dos investidores com ideias centradas na inteligência artificial, realidade aumentada ou nichos específicos do mercado tecnológico, mas algumas `startups` optam por negócios `fora da caixa`.

É o caso de Marcelo Gracietti, diretor-geral de uma empresa que quer introduzir a `Uber dos helicópteros` no mercado europeu.

"A aplicação foi lançada há duas semanas, mas já estamos presentes em dez países diferentes, como Portugal, França, Reino Unido, Suíça ou Áustria", explicou à agência Lusa o empreendedor, acrescentando que esta aplicação é "semelhante ao que a `Uber Copter` está a fazer em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, mas, neste caso é pioneira na Europa".

Basta descarregar a aplicação e é possível pedir um helicóptero "para ir do ponto A ao ponto B" e consultar "os preçários dos diferentes operadores".

Marcelo Gracietti participa pela primeira vez na cimeira tecnológica e de empreendedorismo e disse "que não esperava um evento com uma dimensão tão grande" e com "tantas pessoas de diferentes países", estando, por isso, esperançoso em conseguir atrair investidores e registar "pelo menos 100 pessoas na aplicação" durante os quatro dias em que o certame decorre em Lisboa.

Num dos outros pavilhões, Jonathan Aknin mostra aos curiosos dois protótipos de candeeiros de rua alimentados com energia solar e que possuem filtros interiores para purificar o ar em redor.

"Dentro da estrutura há uma ventoinha com três filtros e quando o motor [também alimentado pela energia solar] inspira o ar pelos orifícios ao longo do poste do candeeiro, vai atravessar os três filtros e sair quase 100% purificado", explicitou.

Os protótipos ainda não foram para o terreno, mas o empreendedor já espera uma grande adesão por parte de pequenas e médias cidades: "Não acredito que as grandes cidades [como é o caso de Lisboa] queiram correr já o risco de investir em nós".

A participação na Web Summit foi equacionada "não só para sensibilizar as pessoas e as motivar a terem consciência ambiental", mas também "para atrair possíveis investidores" que estejam interessados em espalhar estes candeeiros pelas ruas dos centros urbanos.

De olhos postos em possíveis interessados que passem pelo `stand`, Siva Chennupati vai apontando para o seu protótipo de uma hélice que pode ser utilizada para captar energia solar, eólica, maremotriz e das ondas.

"Podemos recolher qualquer tipo de energia renovável com a tecnologia deste propulsor", referiu, enfatizando "a versatilidade" de usos desta hélice, que pode também "ser utilizada para barcos".

O diretor-geral da empresa responsável por esta tecnologia acrescentou também que para captar energia solar "basta substituir as pás da hélice por pás com painéis solares" e contou que o produto já foi utilizado para fins mais criativos.

"Houve uma pessoa que usou esta tecnologia para movimentar um tubarão mecânico", afirmou.

O empreendedor comparou a cimeira realizada na capital portuguesa com outra na qual participou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e cuja entrada "foi muito mais cara", mas que "não teve tanta gente e tantos investidores".

Já Lucas Navarro, diretor-geral de uma `startup` que criou "o Tinder dos locais", tal como está exposto na breve descrição da aplicação no expositor, explicou que a microempresa quer colmatar uma lacuna existente na procura "de lugares para sair".

"Não há uma plataforma que centralize as atividades disponíveis para as pessoas fazerem fora de casa [com base nos seus interesses]. Queremos centralizar os dados para que seja tão fácil quanto encontrar um filme na Netflix", explicou o responsável pela aplicação de origem brasileira.

No futuro, a aplicação, que ainda tem dois meses e aguarda a validação do produto, pretende expandir para "conectar pessoas" que tenham "procurado pelo mesmo evento ou atividade".

Além de conhecer investidores, Lucas Navarro pretende "captar novas ideias" neste certame tecnológico e de empreendedorismo.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento realiza-se em Lisboa, teve início na segunda-feira e decorre até quinta-feira.