Uber reconhece motoristas britânicos como trabalhadores assalariados

Contactada pela Antena 1, a plataforma sublinha que se trata de um dia importante para os motoristas no Reino Unido. Estes profissionais vão receber garantia de rendimentos, férias e pensão mantendo a atual flexibilidade.



Mas por cá a realidade é outra, afirma o representante do Sindicato dos Motoristas TVDE de Portugal. António Fernandes aplaude a conquista dos motoristas da Uber no Reino Unido, mas lembra que em Portugal os problemas agravaram se com a pandemia.



O sindicato está a preparar, em conjunto com outras entidades, um caderno reivindicativo

para entregar em breve no parlamento



A Uber lembra que é apenas uma parte de uma vasta indústria de transporte individual de passageiros e manifesta vontade de que todas as outras operadoras sigam o exemplo na melhoria da qualidade do trabalho destes trabalhadores.



A decisão da Uber em território britânico é uma resposta à derrota no supremo tribunal.