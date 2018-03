Uber. Taxistas temem "transporte de borla para arrasar com o setor"

“Vão existir dois tipos de transporte: os táxis, com viaturas caracterizadas, regulamentos próprias e um conjunto de regras e exigências muito fortes que têm de cumprir e, por outro lado, um conjunto de viaturas descaracterizadas que ficam livres de praticar os preços que entenderem, incluindo vender o serviço abaixo do preço de custo”, acusa Carlos Ramos.



O presidente da FPT acredita que, se a lei entrar em vigor, haverá “transporte de borla para arrasar de forma violenta com o setor dos táxis”.



A Federação Portuguesa do Táxi defende ainda que os automóveis ao serviço das plataformas deverão ser facilmente identificáveis para poderem ser alvo do escrutínio da população.



O objetivo dos taxistas é que “a opinião pública possa criticar a viatura e o seu condutor” quando “conduzam de forma irregular ou pratiquem atos que não são conforme ao transporte de passageiros”, recordando a má reputação que o setor do táxi tem atualmente.



Apesar das críticas, Carlos Ramos admite que o setor foi considerado na preparação do futuro diploma e que o mesmo está já longe do projeto inicial do Governo.



A FPT não deixa de acusar o PS de se ter “encostado aos grandes e às multinacionais” e promete não desistir. Carlos Ramos pede ainda aos deputados que discutam as alterações que a FPT tem apresentado para modernizar o setor do táxi.