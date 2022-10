Ucrânia. França iniciou abastecimento de gás para a Alemanha

🗞️[Communiqué de Presse] Livraison des premiers flux physiques depuis la France vers l’Allemagne

Os primeiros envios de gás natural de França para a Alemanha começaram às 6h00 através de um gasoduto que cruza a fronteira comum de Mosela / Medelsheim en Sarre.A distribuição vai ser "avaliada todos os dias, em função das capacidades da rede" e que têm uma capacidade máxima de 100 GWh/dia, disse a GRTgaz.A quantidade corresponde a dez por cento do que a França recebe diariamente em Gás Natural Liquefeito (GNL) nos quatro terminais de que dispõe.O único ponto de interconexão existente entre a França e a Alemanha em Obergailbach foi originalmente projetado para operar na direção Alemanha-França.Assim,disse Thierry Trouvé, diretor-geral da GRTgaz, questionado pela France Presse.A Alemanha é deficitária em gás utilizado nomeadamente no setor industrial que é vital para a economia do país. A França tem mais gás do que a Alemanha porque beneficia de fornecimentos de Gás Natural Liquefeito, principalmente dos Estados Unidos, tendo abastecido as reservas para o próximo inverno.A GRTgaz é o segundo maior transportador de gás da Europa, com 32.500 quilómetros de gasodutos e 640 TWh de gás transportado.A Europa tem vindo a avaliar alternativas à dependência russa quanto a energia. A Alemanha, um dos países mais dependentes da energia russa, veio publicamente dizer que apoiava um novo gasoduto que viesse de Portugal e Espanha para o centro da Europa. França, historicamente contra esta estrutura, tem vindo a amenizar a oposição.“A discussão e o diálogo nunca foram interrompidos, houve e há interrogações na mesa sobre a pertinência técnica deste projeto e nós continuamos a observar, não sei se com novos olhos. Mas desde os últimos dados técnicos que temos - que são de 2019 -, o contexto internacional e energético mudou completamente”, indicou uma fonte oficial do Eliseu, citado pelos jornais franceses, no final de setembro. Mais adianta que “a relevância desta interligação” entre Espanha e França através dos Pirenéus está a ser estudada do ponto de vista técnico, mas não será uma solução de curto prazo para a atual crise energética e importa saber se irá responder a necessidades futuras.França considerava que os estudos técnicos realizados até agora justificavam a rejeição do projeto. Há três anos, o projeto não correspondia às necessidades, mas a guerra na Ucrânia veio alterar tudo.Com as mudanças geopolíticas na Europa, o Eliseu admitiu repensar o projeto e garante que “a solidariedade europeia é a bússola da nossa ação”.