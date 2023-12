UE aprova adiamento de taxa de 10% no comércio de carros elétricos com Reino Unidoo

Esta decisão deve agora ser ratificada no Conselho de Parceria, que regula o Acordo de Comércio e Cooperação entre UE e Reino Unido.

Em causa está uma taxa aduaneira de 10% sobre os veículos elétricos comercializados através do Canal da Mancha, adotada na sequência da saída do Reino Unido da UE (`Brexit`).

As chamadas "regras de origem" incluídas no Acordo de Comércio e Cooperação (ACC) pós-Brexit alcançado entre Londres e Bruxelas após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) preveem tarifas sobre veículos elétricos comercializados entre Londres e os Estados-membros que não tenham 45% dos seus componentes e 60% das baterias provenientes das respetivas regiões.

Isto aplicar-se-ia nas duas direções, aos veículos exportados da UE para o Reino Unido e do Reino Unido para os 27, pelo que a indústria automóvel europeia e britânica manifestaram preocupações quanto ao impacto económico.

A UE continua a ser o principal mercado dos construtores britânicos de automóveis, enquanto o Reino Unido é o segundo maior destino das exportações de automóveis europeus (atrás dos EUA).

Esta proposta incluiu uma cláusula que impede um novo adiamento em 2026 e por incentivos financeiros à produção de baterias para carros elétricos na UE, tendo a Comissão reservado três mil milhões de euros para apoiar fabricantes nos próximos três anos, através do Fundo de Inovação.