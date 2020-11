UE aprova financiamento de mais de 17 ME para regiões do Sahel e lago Chade

Segundo um comunicado de imprensa da Comissão Europeia, um programa de dez milhões de euros foi aprovado ao abrigo do fundo fiduciário da UE com o objetivo de lutar contra a impunidade no Burkina Faso, tornando o sistema judiciário mais acessível e eficaz.

Uma outra verba de 4,5 milhões de euros, na sequência de um pedido do Ministério da Administração Interna do Níger, é destinada a financiar a criação de um esquadrão polivalente na Guarda Nacional do país.

O terceiro programa, com uma dotação de um pouco mais de dois milhões de euros, vai contribuir para a criação da Rádio Juventude Sahel, uma plataforma internacional que se destina a dar voz a jovens entre os 15 e os 35 anos da Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chade.

A UE apoiará também, com cerca de um milhão de euros, um programa de assistência técnica para os setores das tecnologias da informação e da comunicação na Gâmbia que permitirá, numa primeira fase, o acesso universal à internet no país.

Um outro projeto-piloto, no valor de cinco milhões de euros, foi aprovado para a Guiné-Conacri, destinando-se a financiar a identificação certificada dos cidadãos.

O Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para a estabilidade e a abordagem das causas profundas da migração irregular e das pessoas deslocadas em África (EUTF for Africa) foi criado para abordar as causas profundas da instabilidade, do deslocamento forçado e da migração irregular e para contribuir para uma melhor gestão da migração.