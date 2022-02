UE busca meios de resposta a potências que usam comércio para pressão política

Esta foi a mensagem num debate organizado pelo Conselho Europeu para as Relações Externas, no contexto da Presidência francesa do Conselho da UE, sobre os princípios que devem orientar a Europa na procura da sua soberania económica, sobretudo face à Rússia e a China, mas não só.

Franck Riester, ministro francês do Comércio Externo, referiu-se sobretudo a práticas de países com regimes políticos diferentes, que "não partilham os valores democráticos" da União Europeia (UE) e que "usam cada vez mais comércio e a economia para pressionar politicamente".

"No futuro, devemos ter resposta autónoma no seio da União quando há praticas desleais e coercivas, distorcivas, com ferramentas internas. É nesse sentido que trabalhamos com Comissão e Conselho" Europeu, para haver capacidade de resposta "de forma defensiva, preventiva, e não ofensiva" disse o ministro francês.

Isto, sublinhou, a par do trabalho de "redinamizar a OMC, manter os esforços para negociar acordos com os nossos parceiros", e agir em união quando a UE ou algum Estado-membro individualmente é visado por estas práticas, como foi no caso da Lituânia frente à China.

A União Europeia, recorde-se, decidiu iniciar um processo de resolução de litígios contra a China junto da Organização Mundial do Comércio (OMC), por Pequim estar a impor restrições a produtos da Lituânia ou com incorporação de componentes com origem no país europeu.

Arancha González Laya, que lidera o Grupo de Sábios sobre os desafios que a União Europeia enfrenta, manifestou-se de acordo com a visão do ministro francês, mas pontuou que "também de outros países" se têm visto essas práticas.

"Temos visto essas práticas por parte desses países, mas não só", disse a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha mencionando até os Estados Unidos.

Uma das disputas mais recentes entre União Europeia e Estados Unidos foi a imposição de taxas suplementares sobre alguns produtos europeus no contexto do litígio entre Boeing e Airbus.

Arancha González Laia, entende que a resposta está numa conjugação de três instrumentos, que são comércio -- considerando "muito inteligente" que a UE tenha um instrumento além da OMC -, a tecnologia -- num misto de regulamentação e capacidade industrial -, e a confiança - capacidade de trabalhar com parceiros.

Martina Tauberová, vice-ministra para os Assuntos Europeus e Comércio externo da República Checa, reafirmou que "é bastante óbvio que o comercio global exige hoje outros instrumentos" e subscreveu a "forte necessidade" de a UE definir instrumentos que permitam estruturar a resposta correta.

"A Comissão lançou a ideia e a presidência francesa (do Conselho Europeu, este semestre) tenta avançar medidas, para aumentar a resiliência, baixar a dependência", mas é preciso fazer isso sem esquecer "parcerias e alianças" e discutir instrumentos com esses parceiros, "para evitar contrarreações deles".

Krister Nilsson, secretário de Estado do Comércio Externo e Assuntos Nórdicos da Suécia, foi mais cauteloso e defendeu uma resposta que "não mine a confiança a longo prazo", muito assente em acordos de comércio e sem uma "arma nuclear da política comercial".

"Expandir a nossa agenda comercial, sermos competitivos, liderar em tecnologias e na economia verde. Assim vamos aumentar o `risco` de não ser parceiro da União Europeia", defendeu.

A UE é o maior bloco comercial do mundo, seguido dos Estados Unidos e da China, e representa mais de 15% do comércio mundial.