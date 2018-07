UE considera ilegítima investigação norte-americana à importação de automóveis

Lusa02 Jul, 2018, 12:51 | Economia

"Na última sexta-feira, a União Europeia (UE) submeteu a sua resposta formal ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos no quadro da corrente investigação sobre o impacto da importação de automóveis na segurança nacional norte-americana", começou por precisar o porta-voz do executivo comunitário.

Margaritis Schinas prosseguiu indicando que, do ponto de vista da UE, aquela investigação carece de legitimidade, de dados factuais e viola o direito internacional, "tal como aconteceu com a anterior investigação que conduziu à imposição de tarifas às importações de aço e alumínio no início do ano".

"Qualquer medida restritiva comercial que possa resultar desta investigação, seria contrária às leis do comércio internacional. Os carros europeus não ameaçam ou afetam a saúde da indústria automóvel e da economia norte-americanas", alertou.

Na quarta-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu à UE que esteja pronta para o pior no que respeita às relações com os Estados Unidos, tendo em conta a linha política seguida por Washington.

As relações entre a UE e os Estados Unidos estão tensas, não só devido às taxas alfandegárias impostas por Washington às importações de aço e alumínio -- e já retaliadas pelo bloco europeu --, mas também pela retirada do Acordo de Paris e do celebrado com o Irão sobre armas nucleares.

O presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, vai deslocar-se brevemente a Washington para se encontrar com Trump.