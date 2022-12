UE destina 185,9 milhões para financiar promoção de bens agroalimentares em 2023

As candidaturas ao financiamento serão abertas em janeiro próximo e os projetos de promoção devem destacar e promover produtos que cumpram objetivos tais como a sustentabilidade da agricultura da UE, a promoção do bem-estar animal e a promoção do consumo de fruta e vegetais frescos, bem como de dietas saudáveis e sustentáveis.

Do total, uma verba de 89 milhões destina-se a programas simples de promoção no mercado único (41,1 milhões) e em parceiros comerciais fora da UE (42,9 milhões), 87 milhões de euros irão financiar programas múltiplos, respetivamente, 42,2 na UE e 40,2 em mercados externos e os restantes 9,5 milhões destinam-se a iniciativas da Comissão Europeia.

O executivo comunitário identificou os principais alvos externos das campanhas: Reino Unido, China (incluindo Macau e Hong Kong), Japão, Coreia do Sul, Singapura e América do Norte.

A Austrália e Nova Zelândia podem também ser novas oportunidades para exportações agroalimentares da UE.