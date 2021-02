UE e Japão renovam lista de indicações geográricas protegidas no acordo comercial

Segundo um comunicado, "cada lado acrescenta 28 indicações geográficas adicionais protegidas e o comércio de vinho e veículos entre os dois lados tornar-se-á ainda mais fácil do que antes".

O acordo comercial com o Japão prevê novas oportunidades para a exportação de produtos agroalimentares da UE, como o vinho, a carne de bovino, a carne de suíno e o queijo, e protege agora 213 indicações geográficas europeias de imitação, entre as quais diversas portuguesas, como os vinhos do Porto, Douro, Alentejo, Bairrada, Dão, Lisboa, Madeira, Tejo e Vinho Verde, o Queijo de S. Jorge e a Pera Rocha.

Segundo o executivo comunitário, o Japão aproximou recentemente as suas normas vinícolas das normas da UE em conformidade com o acordo para uma parceria económica e autorizou no seu território várias práticas enológicas da UE, o que permitirá um aumento da exportação de vinho para o mercado japonês.

De acordo com dados de Bruxelas, há 898 empresas portuguesas que exportam bens e serviços para o Japão, 87% das quais Pequenas e Médias Empresas (PME).